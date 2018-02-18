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Более 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

18 февраля 2018, 15:30

Столичное управление МЧС распространило предупреждение об усилении снегопада, образовании гололедицы и возможном ухудшении видимости.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В аэропортах Москвы задержали и отменили из-за непогоды задержан и отменен 31 рейс. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание» на 10 часов утра.

К этому времени в Шереметьеве было задержано 11 рейсов. В Домодедове было задержано шесть рейсов и еще 13 отменено. В аэропорту Внуково был задержан один рейс.

Ранее столичное управление МЧС распространило предупреждение об усилении снегопада, образовании гололедицы и возможном ухудшении видимости. 


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