Бадминтонистки сборной Дании выиграли командный чемпионат Европы в Казани

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная Дании по бадминтону выиграла командный чемпионат Европы в Казани – в финальном матче датчанки обыграли команду Германии со счетом 3:1. Для датской команды эта победа стала седьмой подряд: за время существования командного чемпионата Европы скандинавские спортсменки ни разу не опускались ниже первого места.

Именно этот факт делал сборную Дании фаворитом перед финальным матчем. Вообще именно датские команды являются законодателями мод в европейском бадминтоне. Да и на мировом уровне у них вполне получается бороться на равных с доминирующими в этом виде спорта азиатскими атлетами.

Соперники по решающему матчу не испытали никаких трудностей в предварительном этапе турнира: датчанки в группе уверенно расправились с командами Швеции, Израиля и Исландии, а немки не отдали ни одного очка сборным Украины, Ирландии и Литвы. При жеребьевке в плей-офф Дания как лидер европейского рейтинга стала сеяной командой, в пару к ней попала сборная Англии. Никаких проблем действующие чемпионки Европы не испытали ни с англичанками (3:0), ни с россиянками в полуфинале (3:1). «Бундестим» в четвертьфинале переиграла сборную Франции (3:0), а вот в полуфинале пришлось сложнее – сборная Испании, ведомая олимпийской чемпионкой Каролиной Марин, заставила немок попотеть, но все же уступила (2:3).

Соперники по финалу уже встречались в Казани: на командном чемпионате Европы в 2016-м немки и датчанки сошлись в полуфинале, уверенную победу в котором одержала сборная Дании (3:1). В первом поединке решающего матча на корт вышли Миа Бликфельд (Дания) и Фабианна Депре (Германия). Бликфельд, кстати, единственная в своей команде, кто уступил в полуфинальной встрече – россиянка Евгения Косецкая обыграла ее в трех геймах. После той игры датчанка даже отказалась общаться с журналистами и в слезах скрылась от посторонних глаз. Судя по всему, к финалу она подошла не в лучшем настроении: Депре, уступающая своей сопернице 21 позицию в мировом рейтинге, уверенно победила (2:0) и принесла своей команде первое очко в финале. Следующими на корт вышли датская пара Кристина Педерсен/Камилла Риттер-Юль и немки Изабель Хертрик/Ольга Конон. В том, что датчане сравняют счет, не было никаких сомнений: Педерсен/Риттер-Юль входят в топ-3 мирового парного рейтинга и являются серебряными призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Немки в этой «табели о рангах» занимают 124-е (!) место – разница в классе очевидна. Датчанки, кстати, являются парой не только на корте, но и в жизни: девушки совершили каминг-аут и признались, что любовь позволяет им лучше играть и понимать друг друга на площадке. Статус фаворитов Педерсен и Риттер-Юль подтвердили результатом – 21:15 в первом гейме и 21:11 во втором.

Во многом главным поединком этого матча стала встреча немки Луизы Хейм и датчанки Лине Кьяерсфельд. Сборная Дании, казалось, использует тактику «усыпления» соперника: весь первый гейм Кьяерсфельд вела игру и лидировала, но в концовке ошиблась несколько раз кряду и своими руками подарила победу сопернице. Успех немки шумно встретили ее подруги по команде – расположившись у корта, бадминтонистки сборной Германии поддерживали своих при помощи барабана, трещоток и прочих фанатских прибамбасов. Датская команда мгновенно провела работу над ошибками, после чего Кьяерсфельд забрала два гейма подряд и вывела свою сборную вперед.

Финальная игра привлекла большое внимание участников европейского первенства: например, на трибунах за матчем наблюдала испанская команда. Причем, Каролина Марин совсем не верила в сборную Германии: в разговорах с партнерами по команде она уже отдала «золото» датчанкам. Олимпийская чемпионка успевала не только смотреть игру, но и радовать своих поклонников: за время матча с ней успели сфотографироваться и получить автограф не только фанаты этого вида спорта, но и юниоры сборных Турции, Украины и Словакии.

Четвертая игра матчевой встречи Дания – Германия при условии победы датчанок становилась бы последней в этом противостоянии, поэтому немкам ради продолжения борьбы нужно было идти ва-банк. Этот поединок был парным: Йоанна Голижевски и Карле Нельт из Германии противостояли датчанкам Майкен Фрюергард и Саре Тигисен. В первом гейме пары до поры до времени шли вровень, но датские бадминтонистки на своей подаче заполучили четырехочковый перевес. Голижевски/Нельт сумели догнать соперниц и снова выровнять ситуацию (18:18). Концовку более надежно провели датчанки и победили с разницей в два очка – от очередного титула чемпионов Европы сборную Дании отделял всего один гейм. Откладывать дело в долгий ящик Фрюергард и Тигисен не стали: ошибки немок в концовке позволили им оформить комфортную победу (21:14) и принести своей команде седьмой титул чемпионок Европы подряд.

Бадминтон, женщины. Командный чемпионат Европы 2018. Финал.

Дания – Германия – 3:1

Очки: Депре (0:1), Педерсен/Риттер-Юль (1:1), Кьяерсфельд (2:1), Фрюергард/Тигисен (3:1).

Итоговое расположение команд:

1. Дания

2. Германия

3-4. Россия

3-4. Испания