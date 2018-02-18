В Киеве начался митинг сторонников Саакашвили за отставку Порошенко

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Киеве начался митинг сторонников экс-губернатора Одесской области, лидера оппозиционной партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Однопартийцы политика требуют отставки Президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.

Акция проходит без участия Саакашвили, который по решению украинских властей был депортирован в Польшу. Оттуда он направился в Амстердам, где находится его семья.

По данным «Интерфакса-Украина», шествие началось от парка имени Шевченко с небольшим опозданием, поскольку шесть станций метро в центре Киева были закрыты в связи с анонимным звонком о бомбе. Митинг завершится на Михайловской площади, а не на майдане Незалежности, как планировалось ранее.