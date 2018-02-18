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Тренер хоккейной сборной США отказался пожать руку Олегу Знарку

18 февраля 2018, 14:40

Так Гранато выразил свое недовольство тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Наставник команды США по хоккею Тони Гранато не стал пожимать руку главному тренеру россиян Олегу Знарку после матча команд на Олимпиаде-2018. Таким образом американец выразил свое недовольство тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства, хотя исход игры был уже предрешен. Об этом сообщает «Р-спорт» со ссылкой Insidethegames.

«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», – пояснил свое решение тренер американской команды.

Россияне разгромили команду Соединенных Штатов в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 4:0. 


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