Тренер хоккейной сборной США отказался пожать руку Олегу Знарку

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Наставник команды США по хоккею Тони Гранато не стал пожимать руку главному тренеру россиян Олегу Знарку после матча команд на Олимпиаде-2018. Таким образом американец выразил свое недовольство тем, что Знарок в концовке встречи выпустил на лед сильнейших игроков на реализацию большинства, хотя исход игры был уже предрешен. Об этом сообщает «Р-спорт» со ссылкой Insidethegames.

«Мне это не понравилось, ведь они вели 4:0», – пояснил свое решение тренер американской команды.

Россияне разгромили команду Соединенных Штатов в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 4:0.