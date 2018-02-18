В Казани открыли первенство России на Кубок Центрального Совета ВДПО по пожарно-спасательному спорту

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоялось открытие первенства России на Кубок Центрального Совета ВДПО по пожарно-спасательному спорту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

С приветственной речью к участникам обратился председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Владимирович Кудрявцев. Он поздравил всех с началом мероприятия, отметив многолетние достижения российских спортсменов в пожарно-спасательном спорте как в нашей стране, так и за ее пределами. А также пожелал участникам побед, высоких результатов и отличного настроения.

В своей речи первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Тахир Каримуллин указал на то, как много усилий ежедневно приходится прикладывать спортсменам, чтобы принять участие в этих соревнованиях. Он пожелал участникам честной, бескомпромиссной борьбы.

По доброй традиции почетным гостям соревнований преподнесли татарское национальное блюдо «чак-чак» и памятные сувениры. Замечательную песню для всех исполнила ученица первого класса школы №146 Варвара Петрова.

В соревнованиях принимают участие 15 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Ставропольского и Пермского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Татарстан и сборная Центрального Совета ВДПО.

Участникам предстоит преодоление стометровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

После исполнения Гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан Первенство России на Кубок Центрального Совета Всероссийского добровольного пожарного общества по пожарно-спасательному спорту было объявлено открытым.