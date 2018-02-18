Известные оперные певцы Удмуртии и Татарстана приехали в Челны на 40-летие школы искусств

(Набережные Челны, 18 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Детская школа искусств Набережных Челнов отметила 40-летие со дня основания. Об этом сообщили в Управлении культуры исполкома города.

Школа искусств в Челнах была основана в 1978 году. Она стала первым образовательным учреждением в республике, где детям преподавали основы музыки, изобразительного искусства, хореографии на высоком качественном уровне. За десятилетия существования школы ее выпускниками стали тысячи челнинцев, часть из которых сделала карьеру в музыке, вокале и хореографии.

В списке тех, кем гордится школа, значится имя Леонида Скороходова — солиста Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики, лауреата конкурса «Голоса России», обладателя Гран-при конкурса «Золотой микрофон», а также заслуженного артиста Татарстана, ведущего солиста филармонии имени Габдуллы Тукая Владимира Васильева. Стоит отметить, что оба оперных певца побывали на юбилее родной школы и сердечно поздравили преподавателей и ее воспитанников со сцены.

Коллектив школы отметил свой юбилей грандиозным концертом, в ходе которого показал красочную хореографическую постановку «Дорога к мечте» с использованием лазерного шоу.