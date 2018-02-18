Путин выразил соболезнования Рухани в связи с крушением самолета в Иране

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования лидеру Ирана Хасану Рухани в связи с крушением самолета в провинции Исфаган, в результате которого погибли 66 человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В России разделяют скорбь потерявших своих родных и близких в этой трагедии, подчеркнул в телеграмме российский лидер. Он также пожелал всем гражданам Ирана мужества и стойкости в этот тяжелый час.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, попал в пыльную бурю и врезался в гору через 50 минут после взлета. Все 66 человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли.