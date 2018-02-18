Ограбление магазина в Нижнекамске зафиксировали камеры видеонаблюдения

(Набережные Челны, 18 февраля, «Татар-информ») В Нижнекамске полиция разыскивает мужчину в маске, забравшего деньги из кассы магазина, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Нижнекамскому району.

Ограбление произошло 10 февраля вечером в магазине «Тиолда», расположенном в остановочном павильоне на проспекте Химиков. Неизвестный с чулком на голове, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы 5,6 тысячи рублей.

Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина перелезает через прилавок и забирает деньги из кассы. По пути к выходу злоумышленник роняет часть добычи и пытается все собрать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем это преступление, полиция просит обратиться по телефонам: 8 987-222-22-82 или 02. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.