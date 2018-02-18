Казанец Расуль Минниханов выиграл этап Кубка России по трековым гонкам

(Набережные Челны, 18 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Этап Кубка России по трековым гонкам выиграл Расуль Минниханов из Казани. Еще один казанец – Василий Кораблев победил на этапа чемпионата России.

В Набережных Челнах продолжаются традиционные автомобильные гонки на «Кубок Салавата», которые в этом году объединили 2-й этап чемпионата России по зимнему треку, 3-й этап Кубка России и 2-й этап чемпионата Татарстана.

Вторым на этапе Кубка России стал Анвар Тутаев из AG Team, а третьим – Альберт Гайнуллин из города Октябрьский. Вторым на этапе чемпионата России стал Айдар Нуриев, а третьим – Анвар Тутаев.

Сегодня гонки продолжаются. С 9.00 проходят основные заезды Кубка России в зачетной группе «Национальный» и чемпионата Республики Татарстан в зачетной группе «А-1600». Также зрители увидят гоночные баталии второго этапа чемпионата Республики Татарстан по трековым гонкам в зачетной группе «А-1600» 3-го этапа Кубка России в классе «Национальный».

«Кубок Салавата» – единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают Дому ребенка Набережных Челнов.