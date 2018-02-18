Пушков прокомментировал условия Порошенко для переговоров с Россией

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Российский сенатор Алексей Пушков в своем «Твиттере» прокомментировал слова украинского Президента Петра Порошенко о готовности вести переговоры с Россией лишь на определенных условиях.

«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции – не политика», — написал Пушков (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).

Ранее Петр Порошенко заявил, что Киев будет готов на переговоры с Москвой, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины, включая Крым.