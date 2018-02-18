Вяльбе расплакалась от радости за завоеванное российскими лыжниками «серебро» ОИ-2018

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла сдержать слез радости после блестящего выступления российских лыжников в эстафете на Олимпиаде-2018. Комментируя завоеванные россиянами в этой гонке серебряные медали, функционер поблагодарила их за прекрасный результат, пишет «Газета.Ru».

«Я так счастлива, что даже не знаю, что говорить. Я просто благодарна своим спортсменам, тренерам и всем за эти прекрасные минуты на трудной Олимпиаде», — сказала Вяльбе.

Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и татарстанец Андрей Ларьков стали вторыми в эстафете 4х10 км, уступив сборной Норвегии 9,4 секунды. Третье место заняли французы.