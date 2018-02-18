Елена Ваенга испугала поклонников снимком с капельницей

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Российская эстрадная певица, автор песен Елена Ваенга вновь напугала поклонников снимком из больничной палаты.

Причиной госпитализации стал обычный бронхит. Сначала она пыталась лечиться дома самостоятельно, а 13 февраля попала в больницу. Певице назначили серьезное лечение – препараты и капельницы, но болезнь пока не отступает. «Прям подзадолбало», – прокомментировала свое состояние Елена.



Поклонники пожелали артистке быстрейшего выздоровления. Некоторые обеспокоились, даст ли Ваенга концерты в Подмосквье 21 и 23 февраля. В Казани артистка должна выступить 20 марта.



«Только поправляйтесь, Леночка! Все будет хорошо, с прощеным воскресеньем Вас!» – желают поклонники. «С Масленицей! Сил и скорейшего выздоровления! Вас любят миллионы!» – признаются другие. Третьи посоветовали певице народные методы лечения, среди которых редька с медом и хрен с луком.

Ранее Клара Новикова рассказала о своем алкоголизме.