На пожаре в казанской квартире пострадала 78-летняя женщина

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло в однокомнатной квартире дома №107 по проспекту Амирхана на четвертом этаже.
На место отправились сотрудники ПСЧ №48, полицейские, медики, аварийные службы и дознаватель ОНД.
Огнеборцев встретила хозяйка квартиры, она рассказала, что в помещении никого нет.
Через семь минут огонь был полностью потушен. 78-летнюю женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. На площади два квадратных метра сгорели пастельные принадлежности.
Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.