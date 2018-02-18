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На пожаре в казанской квартире пострадала 78-летняя женщина

18 февраля 2018, 12:03

На пожаре в казанской квартире пострадала 78-летняя женщина Возгорание произошло в однокомнатной квартире дома №107 по проспекту Амирхана.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани случился пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире дома №107 по проспекту Амирхана на четвертом этаже.

На место отправились сотрудники ПСЧ №48, полицейские, медики, аварийные службы и дознаватель ОНД.

Огнеборцев встретила хозяйка квартиры, она рассказала, что в помещении никого нет.

Через семь минут огонь был полностью потушен. 78-летнюю женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. На площади два квадратных метра сгорели пастельные принадлежности.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


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