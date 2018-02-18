Президент РТ поздравил лыжницу Анну Нечаевскую с «бронзой» Олимпиады-2018

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил лыжницу Анну Нечаевскую с бронзовой медалью Олимпиады в Пхенчхане, которую татарстанская спортсменка завоевала в эстафете 4х5 км.

Поздравительная телеграмма также адресована главе Федерации лыжных гонок Елене Вяльбе, председателю спортивного общества «Динамо» РТ Асгату Сафарову, председателю Федерации лыжных гонок и биатлона Ильшату Фардиеву и тренеру спортсменки Алексею Зорину.

«Искренне поздравляю вас с успешным выступлением наших лыжниц в женской эстафете на Олимпиаде-2018. Эта бронза, завоеванная в сложной спортивной борьбе, в непростых для нашей страны условиях, пожалуй, ценнее многих золотых медалей. Спортсменки продемонстрировали высокое мастерство и отличную подготовку, а также огромную волю к победе, силу духа, сплоченность, без которых невозможно было бы противостоять лыжницам из Швеции и Норвегии. Приятно отметить, что свой вклад в это важное достижение внесла Анна Нечаевская, представляющая на олимпийских играх Республику Татарстан. Гордимся нашими олимпийцами, искренне болеем за них и от души желаем удачи и новых свершений во славу России», – приводит текст поздравления пресс-служба Президента РТ.