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На пожаре в Апастовском районе погибли сын и его престарелая мать

18 февраля 2018, 11:37 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

На пожаре в Апастовском районе погибли сын и его престарелая мать Пожар вспыхнул в доме №19 по улице Гагарина на ж/д станции «Каратун».
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Апастовском районе на пожаре в частном доме погибли два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел вчера вечером в доме №19 по улице Гагарина на ж/д станции «Каратун».

На место немедленно отправились сотрудники ПСЧ №106, пожарные из села Среднее Балтаево, ДПО «Каратунская», а также аварийные бригады, медики, полицейские и дознаватель ОНД.

На месте соседи рассказали пожарным, что 51-летняя женщина выбралась из горящего здания, а ее 74-летняя мать и 44-летний брат остались внутри. Пламя охватило дом целиком, кровля начала обрушаться, огонь грозил перекинуться на стоящий поблизости сарай.

Через 30 минут огнеборцы справились с пожаром. В процессе разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела хозяйки дома и ее сына. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.


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