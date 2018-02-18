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Трамп связал стрельбу во Флориде с увлеченностью ФБР «российским следом» в выборах

18 февраля 2018, 11:09

Инцидент со стрельбой произошел 14 февраля в одной из школ Парклэнда (штат Флорида), в результате атаки погибли 17 человек.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Сотрудники ФБР упустили флоридского стрелка, расстрелявшего в школе 17 человек, потому что были увлечены расследованием «российского вмешательства» в выборы-2016. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, сообщает «Газета.Ru».

«Очень грустно, что ФБР упустило все сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, чтобы доказать сговор России с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!» — написал Трамп в своем «Твиттере».

Инцидент со стрельбой произошел 14 февраля в одной из школ Парклэнда (штат Флорида). В результате атаки погибли 17 человек. Позднее стало известно, что стрелявший был известен своим асоциальным поведением, однако это не помешало ему заполучить огнестрельное оружие.


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