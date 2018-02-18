В Иркутской области сотрудники полиции помогли предпринимателю из Казани

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Братском районе полицейские пришли на помощь предпринимателю из Казани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ночь на 17 февраля в отделение полиции «Братское» поступило сообщение о том, что на трассе между деревнями Вихоревкой и Чунной в помощи нуждается водитель «ГАЗели».

На данном участке дороги по ночам почти не бывает автомобилей, мужчина действительно находился в опасности, потому сотрудники полиции немедленно отправились на место.

«ГАЗель» с замерзающим в ней водителем обнаружили на обочине в 30 километрах от Вихоревки. Отогревшись в полицейской машине, водитель рассказал, что он предприниматель из Казани. Мужчина вез автозапчасти в Братск из Нижнего Новгорода, в последний раз заправился в Канске, но неверно рассчитал расход топлива.

Правоохранители заправили автомобиль предпринимателя и сопроводили его до ближайшей заправочной станции. Казанец выразил благодарность полицейским за помощь и продолжил свой путь.