В Черное море вошли два американских эсминца

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В акваторию Черное море вошли два американских эсминца – «Росс» и «Карни». Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

«Карни» присоединился к «Россу» накануне. Цель пребывания эсминцев в Черном море – проведение морских операций по безопасности и поддержка оперативного присутствия ВМС США в регионе, уточнили в пресс-службе американского флота.

Совместное пребывание двух кораблей в Черном море является «профилактикой, а не противодействием», подчеркнул командир эсминца «Карни» вице-адмирал Кристофер Грэди.