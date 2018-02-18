В Казани стартовала олимпиада школьников по православной культуре

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Казани 17 февраля стартовал региональный этап общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.



Участие в олимпиаде приняли девять учеников татарстанских школ — победители отборочных туров. Олимпиада проводится в регионах России уже в восемнадцатый раз. Ее тема в этом году — «Русь святая, храни веру православную».



На выполнение тестов ребятам было выделено три часа, после чего бланки с ответами отправились в Православный Свято-Тихоновский университет, где состоится суперфинал олимпиады.



Победа в финале гарантирует участнику получение диплома Российского союза олимпиад школьников, что приравнивается к стобалльному результату на ЕГЭ по истории. Также по итогам суперфинала присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи.