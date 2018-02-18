В турецком Кастамону состоялось вручение юбилейной журналистской премии ТЮРКСОЙ

(Турция, 18 февраля, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). В культурной столице тюркского мира – турецком городе Кастамону – прошла десятая церемония награждения лауреатов премии ТЮРКСОЙ в области журналистики. Награды удостоились представители средств массовой информации из десяти стран мира за активное освещение деятельности международной организации, направленной на выявление, сохранение и популяризацию богатейшего культурного наследия тюркского мира.

ТЮРКСОЙ является организатором и принимает участие в целом ряде культурных мероприятий, организации научных симпозиумов, вечеров памяти, выставок, концертов. Традиционный характер имеют Дни оперного искусства ТЮРКСОЙ, международные фестивали театрального искусства, творческие лаборатории художников и фотографов. Первое награждение журналистов состоялось 17 февраля 2010 года в штаб-квартире ТЮРКСОЙ.

В церемонии награждения, наряду с генеральным секретарем организации Дюсеном Касеиновым, приняли участие председатель парламентской группы по сотрудничеству с Азербайджаном, депутат парламента ТР Мустафа Кабакчы, советник министра культуры ТР Исмет Йылмаз, помощник советника министра культуры ТР Кемаль Фахир Генч, представители СМИ и дипкорпуса, аккредитованные в Анкаре.

Лауреатами премии Тюрксой 2018 года стали пятнадцать журналистов. Награду получили азербайджанец Ильгар Гусейнов – главный редактор газеты «Каспий»; казахстанцы Жанар Мухамедьярова – редактор новостей агентства «Казинформ», Мадина Аитпенбетова – сотрудник пресс-службы Управления культуры акимата Южно-Казахстанской области; кыргызстанцы Абдиламит Матисаков – писатель и журналист, профессор Кыргызского национального университета имени Юсуфа Баласагуни, Ырыскул Окенова – руководитель проекта и режиссер телерадиокомпании КТРК. Лауреатами премии стали также Назлы Юзбашиоглу – корреспондент агентства «Анадолу» (Турция), продюсер компании ТРТ Фикрет Йылдыз (программа «Турция в мировом наследии»), Лилия Глекова – пресс-секретарь Главного управления культуры и туризма Гагаузии (Молдова), Зубейде Ахмед – директор радиопрограмм на турецком языке (Македония), Ахмет Окан – журналист, ведущий колонки в газете «Хавадис» (Северный Кипр), Мюзекки Адем Ахмед – главный редактор газеты «Кырджаали Хабер» (Болгария), Раиф Кыркул – главный редактор портала «Косовахабер» (Косово).

Две статуэтки от ТЮРКСОЙ отправились и в Россию – награду получили корреспондент газеты «Башкортостан», поэт Лариса Абдуллина и главный редактор журнала «Идель», культурный обозреватель ИА «Татар-информ» Айсылу Хафизова.

Накануне церемонии представителей СМИ принимал в офисе ТЮРКСОЙ в Анкаре генеральный секретарь международной организации Дюсен Касеинов. Он поблагодарил журналистов за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на освещение мероприятий нынешнего года. В их числе – 90-летие киргизского писателя Чингиза Айтматова, 100-летие азербайджанского композитора Кара Караева, а также ежегодное празднование Науруза – тюркского Нового года.

В Кастамону лауреатов принимали лично заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Хусейн Яйман, губернатор провинции Кастамону Яшар Карадениз, а также мэр города Тахсин Бабаш. В числе почетных гостей были также руководитель Управления по развитию языков акимата Северо-Казахстанской области Кемел Оспанов, председатель Союза писателей «Аврасья» Якуп Омероглу, поэт Али Акбаш, деятели культуры и искусства Казахстана.