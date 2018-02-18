Генсек ТЮРКСОЙ: Именно сейчас тюркские народы должны быть едины и солидарны

(Турция, 18 февраля, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). В турецкой провинции Кастамону 16 февраля состоялась церемония открытия Года Магжана Жумабаева и вручение премии ТЮРКСОЙ в области СМИ представителям десяти стран мира. Праздничная встреча в честь 125-летия со дня рождения казахского поэта стала первым мероприятием в столице тюркского мира 2018 года – живописном древнем городе Кастамону.

Приветствуя участников встречи, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов напомнил о том, что Турецкая Республика переживает непростой период – турецкие вооруженные силы проводят операцию «Зейтиндалы», направленную против сил мирового терроризма. «Именно в такое время мы должны быть еще более едины и солидарны, нам необходимо усилить нашу сплоченность и продемонстрировать, насколько сильны и крепки наши братские узы», – отметил Дюсен Касеинов. – Вспомним о Магжане Жумабаеве, который столетием раньше направил свою поддержку братьям в Анатолии, которая заключалась не только в собранной им финансовой помощи, но и в поэтических строках».

Юбилейный вечер, организованный ТЮРКСОЙ, прошел в конференц-зале муниципалитета с участием заместителя министра культуры и туризма Турецкой Республики Хусейна Яймана, губернатора провинции Кастамону Яшара Карадениза, депутатов парламента Метина Челика и Мурата Демира, а также мэра города Тахсина Бабаша. В числе почетных гостей были руководитель Управления по развитию языков акимата Северо-Казахстанской области Кемел Оспанов, председатель Союза писателей «Аврасья» Якуп Омероглу, поэт Али Акбаш, деятели культуры и искусства Казахстана, представители средств массовой информации.

Руководитель организации ТЮРКСОЙ подчеркнул: «Величайший поэт казахов после Абая, Магжан Жумабаев сыграл огромную роль в национальном пробуждении и освободительной борьбе. В его сердце жила боль страданий турецкого народа, который боролся сразу с несколькими врагами в освободительной войне, в Чанаккале и на Балканах, эту боль он выразил в легендарном стихотворении “Моему далекому брату”, написанном в 1918 году и посвященном братьям – тюркам Анатолии. Это историческое произведение он написал в период, когда родина казахов также была наполнена страданиями. Стихотворение Магжана демонстрирует сегодняшнему поколению, насколько важны узы братства».

В советский период произведения Магжана Жумабаева были запрещены на его родине, однако в Турции творчество поэта было весьма популярно. Как напомнил спикер, после обретения Казахстаном независимости в анкарском районе Кечиорен был установлен памятник казахскому поэту – первый за пределами родины. «Все казахи высоко ценят этот жест уважения, проявленный турецким народом», – заметил Дюсен Касеинов.

Губернатор провинции Кастамону Яшар Карадениз заверил участников торжества в том, что статус культурной столицы принесет городу немало важных приобретений. «Мероприятия года послужат продвижению Кастамону, кроме того, и мы сможем лучше узнать тюркский мир», – сказал он.

Яшар Карадениз сравнил Магжана Жумабаева с турецким народным поэтом Мехметом Акифом Эрсоем. «Эти поэты внесли важнейший вклад в культуру и национальное сознание наших народов. Они заложили основы духовного развития и общественного сознания. Поэтому культура и искусство очень значимы для нас, они определяют духовный путь общества, и мы будем поддерживать эти важные мероприятия», – сказал он.

Заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Хусейн Яйман в своем выступлении подчеркнул значение деятельности Международной организации тюркской культуры, отмечающей в этом году четвертьвековой юбилей и выполняющей, по выражению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, миссию «ЮНЕСКО тюркского мира». Подчеркнув, что культура и искусство живут в веках, Хусейн Яйман продолжил: «Великие поэты несут дух тюркского мира, выражают самую его суть: это Магжан Жумабаев, Чингиз Айтматов, Юнус Эмре, Яхъя Кемаль Беятлы, Неджип Фазыл Кысакюрек, Сезаи Каракоч, Джалаладдин Руми, Хаджи Байрам-Вели, Шейх Шабан-и Вели. Их наследие декларируют объединяющие нас ценности. Имена правителей тех времен давно канули в лету, однако те, кто оставил свой след в культуре и искусстве, вспоминаются нами вновь и вновь». Свое выступление Хусейн Яйман завершил строками из стихотворения Магжана Жумабаева «Моему далекому брату».

Мэр города Кастамону Тахсин Бабаш поблагодарил международную организацию ТЮРКСОЙ за продвижение культуры тюркского мира. От имени муниципалитета Кастамону он выразил готовность оказывать содействие в проведении запланированных мероприятий. Одной из таких мер станет предоставление в распоряжение ТЮРКСОЙ недавно отреставрированного исторического особняка (конак) Шейхоглу, в котором состоятся различные мероприятия программы культурной столицы тюркского мира.

Перед собравшимися выступили депутаты парламента Метин Челик и Мурат Демир, а также руководитель Управления по развитию языков акимата Северо-Казахстанской области Кемел Оспанов.

Торжественный вечер продолжила программа в честь 125-летия Магжана Жумабаева, презентация его жизни и творчества, а также выступления артистов казахской филармонии.

Завершилось мероприятие вручением премии журналистам из десяти стран мира, в числе которых были представители СМИ Татарстана и Башкортостана.

