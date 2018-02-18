Сваха Роза Сябитова показала нового жениха

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Сваха из шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова показала в Instagram`e романтичное фото, на котором запечатлен ее новый жених.

Снимок сделан во время романтичного ужина. Теледива облачена в облегающее зеленое платье. В кадр также попал накрытый праздничный стол на берегу моря. Мужчина сидит спиной к камере в белой рубашке и светлых брюках. Известно, что его зовут Ренат и он живет на Кипре, где возможно и был сделан этот снимок.

«Что значит принять любимого таким, какой он есть? Для меня это не только принять то, что мне нравится в нем, но и то, что не нравится. А для вас?», –задала вопрос сваха.



«Какое фото! Супер!», «Да, так и только так! Все верно!», «В нужный момент я прочитала эти слова, это как послание свыше …», – пишут поклонники.

Известно, что Розе Сябитовой не везет с мужчинами. Все ее романы заканчиваются не в ее пользу. Так, один из ее возлюбленных – Юрий Андреев оказался настоящий альфонсом, бизнесмен Игорь просто искал подругу для выходов в свет, но при этом Роза не отчаивается, а наоборот прилагает все усилия для встречи с новой любовью.