Все новости Татарстан Россия

В мире

Вызывающее платье Валерии вызвало осуждение поклонников в Сети

18 февраля 2018, 03:39

На фестивале «Песня года» в Дюссельдорфе Валерия запечатлена с коллегами по цеху – Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой.
Певица Валерия отмечает сегодня день рождения
Звезды открыли пляжный сезон и поделились фото в бикини
Звезды объявили бойкот Филиппу Киркорову
Валерия срочно прервала гастроли из-за смерти отца
Певица Валерия удивляет западную публику

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Наряд певицы Валерии вызвал противоречивые отзывы среди поклонников. По мнению фолловеров, откровенное платье не соответствует статусу и возрасту певицы.

На фестивале «Песня года» в Дюссельдорфе Валерия запечатлена с коллегами по цеху – Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой.

«Так приятно гастролировать вместе с коллегами – есть возможность пообщаться, обменяться впечатлениями о проведённых зимних каникулах, обсудить новые фильмы, да и просто попить чайку. Спасибо, дорогие, за настроение», – написала Валерия.

Впрочем, внешность Ирины Дубцовой также подверглась критике. Подписчики отметили ее неестественную внешность и перекаченные губы.

 

Ирочка, красавица, талантище, с Днем рождения ! Вдохновения тебе бесконечного, ярких впечатлений, громких аплодисментов и, конечно, любви!!!!!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🎁🎁🎁🎂🎂🎂#иринадубцова @dubtsova_official #валерия @prigozhin_iosif

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

 

Мы смотрим в разные стороны, но бесконечно любим одно и то же - музыку и вас , #любимыезрители 💋♥️🙏🏼 #спасибо 🔥 #дюссельдорф #германия #песнягода #хочумогуделаю 🤗 #миниотпуск #поехали 😈🔋👅

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter