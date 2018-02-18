Вызывающее платье Валерии вызвало осуждение поклонников в Сети

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Наряд певицы Валерии вызвал противоречивые отзывы среди поклонников. По мнению фолловеров, откровенное платье не соответствует статусу и возрасту певицы.
На фестивале «Песня года» в Дюссельдорфе Валерия запечатлена с коллегами по цеху – Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой.
«Так приятно гастролировать вместе с коллегами – есть возможность пообщаться, обменяться впечатлениями о проведённых зимних каникулах, обсудить новые фильмы, да и просто попить чайку. Спасибо, дорогие, за настроение», – написала Валерия.
Впрочем, внешность Ирины Дубцовой также подверглась критике. Подписчики отметили ее неестественную внешность и перекаченные губы.
Ирочка, красавица, талантище, с Днем рождения ! Вдохновения тебе бесконечного, ярких впечатлений, громких аплодисментов и, конечно, любви!!!!!!! ❤️❤️❤️🌹🌹🌹🎁🎁🎁🎂🎂🎂#иринадубцова @dubtsova_official #валерия @prigozhin_iosif
Мы смотрим в разные стороны, но бесконечно любим одно и то же - музыку и вас , #любимыезрители 💋♥️🙏🏼 #спасибо 🔥 #дюссельдорф #германия #песнягода #хочумогуделаю 🤗 #миниотпуск #поехали 😈🔋👅