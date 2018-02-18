Из Казани в китайский Чэнду контейнерным поездом отправят семечки и сладости

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В конце февраля из Казани в китайский город Чэнду отправится ускоренный контейнерный поезд. Грузополучателю будут доставлены семена подсолнечника и кондитерские изделия. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

Тестовая отправка груза из Казани в Китай состоялась в январе этого года. В Шэньчжэнь была доставлена алюминиевая посуда Кукморского завода.

«Это была первая отправка, которая состояла из двух контейнеров. Потому что сформировать поезд было достаточно сложно и проблематично по временному интервалу. Мною была предложена схема отправки. Поезд формируется на Московской железной дороге. Вышли с предложением сделать к нему прицеп с грузом, который мы наберем по Татарстану. Нас поддержали. Мы смогли в короткие сроки организовать отгрузку первых двух контейнеров», – рассказал Черемнов.

Со склада производителя посуда была доставлена на казанскую станцию Лагерная, добавил он. «Сделали прицепку на станции Юдино. Поезд был транзитный. Первый груз из Казани в Китай уже прибыл», – заметил замначальника ГЖД.

Срок доставки груза – до 18 суток, тогда как перевозка по воде составляет от одного месяца до полутора. При этом стоимость перевозки равнозначна расходам доставки груза по морю.

«Пока объемы не так велики. Но уже есть интерес к этому проекту у грузоотправителей. Вторую отправку мы подготовили, все согласовано. Если все удачно сложится, то вполне возможно, что мы сформируем целый поезд из Казани до Китая. Третью отправку планируем в марте», – подчеркнул собеседник информагентства.

«Пока будут отправки груза в Китай, потому что имеется прямой маршрут», – заключил Черемнов.