В Нурлатском районе почтили память погибшего в Чечне Раиса Валиахметова

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В селе Чулпаново Нурлатского района состоялся двойной турнир памяти Раиса Валиахметова, который погиб в боевых действиях в Чечне. Об этом пишет местная газета «Дружба».

В спортзале местной школы прошли соревнования по волейболу, в которых боролись 8 команд из Нурлатского, Алькеевского и Аксубаевского районов. А на ледовой площадке в хоккейном матче сразились 4 команды из сельских школ района.

На открытии мероприятия в честь Раиса Валиахметова, который также увлекался спортом, присутствовали его родные, односельчане.

В числе почетных гостей были Герой РФ Алексей Кораблев, руководитель Казанской городской организации исполкома Всемирного Конгресса татар, председатель Нурлатского землячества в Казани Фарид Мифтахов, ректор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин, генеральный секретарь Международной Федерации борьбы на поясах Хабир Хабибуллин, президент Международной Федерации борьбы на поясах Рафик Валеев, военный комиссар Нурлатского района Загир Абдуллин и другие.

Мероприятие продолжилось возложением венков к могиле Раиса Валиахметова.