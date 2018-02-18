Все новости Татарстан Россия

Культура

В Вятскополянском музее представят золотые украшения из фондов Нацмузея РТ

18 февраля 2018, 10:50

Серебряные и золотые ювелирные украшения, драгоценные камни являются эффектным дополнением к национальному женскому костюму.
В Нацмузее РТ вновь вручат паспорта юным гражданам России
В рамках акции «Подари детям надежду!» воспитанники Раифского спецучилища посетили Нацмузей РТ
Фонды Нацмузея Татарстана пополнились 1,5 тыс. новых экспонатов
Коллекция Нацмузея Татарстана пополнилась сувенирами Универсиады
Посетители Нацмузея узнают об истории Казанской Мариинской гимназии

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Вятскополянском историческом музее 21 февраля откроется выставка о декоративно-прикладном искусстве казанских татар, подготовленная коллективом Национального музея РТ. Об этом сообщает пресс-служба музея.

На выставке для зрителей представят предметы интерьера, национальную татарскую одежду, ювелирные украшения, образцы вышивки и кожаной мозаики, посуду. Эффектным дополнением к национальному женскому костюму являются серебряные и золотые ювелирные украшения, драгоценные камни. А вышивка золотом и шелковыми разноцветными нитями была одним из процветающих промыслов Казани и Заказанья.

Также интересны национальные костюмы, где непременным атрибутом являлись головные уборы (калфаки и тюбетейки) и узорная обувь, которая известна, как «татарская», «казанская», «азиатская», и получила огромную популярность даже в Европе.

Искусство каллиграфии будет представлено в живописных, графических и вышитых шамаилях – декоративных панно религиозного и нравственного содержания, украшавших интерьеры татарских домов.

Выставка будет работать до 22 апреля.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter