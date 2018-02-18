В Вятскополянском музее представят золотые украшения из фондов Нацмузея РТ

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Вятскополянском историческом музее 21 февраля откроется выставка о декоративно-прикладном искусстве казанских татар, подготовленная коллективом Национального музея РТ. Об этом сообщает пресс-служба музея.



На выставке для зрителей представят предметы интерьера, национальную татарскую одежду, ювелирные украшения, образцы вышивки и кожаной мозаики, посуду. Эффектным дополнением к национальному женскому костюму являются серебряные и золотые ювелирные украшения, драгоценные камни. А вышивка золотом и шелковыми разноцветными нитями была одним из процветающих промыслов Казани и Заказанья.



Также интересны национальные костюмы, где непременным атрибутом являлись головные уборы (калфаки и тюбетейки) и узорная обувь, которая известна, как «татарская», «казанская», «азиатская», и получила огромную популярность даже в Европе.



Искусство каллиграфии будет представлено в живописных, графических и вышитых шамаилях – декоративных панно религиозного и нравственного содержания, украшавших интерьеры татарских домов.

Выставка будет работать до 22 апреля.