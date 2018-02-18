Фотовыставка «Письма военных лет. 1941 — 1945 гг» откроется в Елабуге

(Елабуга, 18 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 23 — 25 февраля в паркетном зале елабужского Дворца культуры в рамках партийного проекта будет экспонироваться республиканская фотовыставка федерального значения «Письма военных лет. 1941 — 1945 гг», сообщает пресс-служба главы Елабужского района.

Выставка будет экспонироваться во всех районах республики и реализуется в целях привлечения внимания общественности, особенно молодого поколения к необходимости сохранения исторической памяти народа, укрепления связей между поколениями, развития чувства патриотизма.

Первыми работы фотовыставки увидели жители Бавлинского района. В Елабугу прибудут 24 стенда, а уедут в Нижнекамск уже 25, так как каждый район дополняет фотовыставку своим экспонатом.