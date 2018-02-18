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Опрос: Казанцы чаще выбирают путешествия через туристические сайты

18 февраля 2018, 07:18

Туристические сайты продолжают обгонять турагентства: к первым обратилось 50 процентов казанцев, в то время как ко вторым – всего 34 процента.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Интернет-ресурсы, в том числе и социальные сети, заметно расширили свое влияние на путешественников из Казани, сообщает международный метапоиск momondo.ru.

В опросе 2016 года 39 процентов респондентов рассказали, что ищут идеи для своих поездок на туристических сайтах и еще 27 процентов – в Facebook, Instagram и на других площадках. А в 2018 году аналогичные показатели увеличились до 50 процентов и 43 процента соответственно.

Среди россиян, чаще всего, в 51 процентах случаев на соцсети при планировании поездок ориентируются молодые люди от 18 до 22 лет. Тот же вариант ответа выбрал каждый третий респондент из России в возрастных категориях 36 – 55 лет и 56 – 65 лет.

Туристические сайты продолжают обгонять турагентства: к первым обратилось 50 процентов казанцев, в то время как ко вторым – всего 34 процента. Достаточно влиятельными остаются и сообщения по ТВ и радио – 30 процентов респондентов признались, что прислушиваются к ним.

 


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