Опрос: Казанцы чаще выбирают путешествия через туристические сайты

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Интернет-ресурсы, в том числе и социальные сети, заметно расширили свое влияние на путешественников из Казани, сообщает международный метапоиск momondo.ru.



В опросе 2016 года 39 процентов респондентов рассказали, что ищут идеи для своих поездок на туристических сайтах и еще 27 процентов – в Facebook, Instagram и на других площадках. А в 2018 году аналогичные показатели увеличились до 50 процентов и 43 процента соответственно.



Среди россиян, чаще всего, в 51 процентах случаев на соцсети при планировании поездок ориентируются молодые люди от 18 до 22 лет. Тот же вариант ответа выбрал каждый третий респондент из России в возрастных категориях 36 – 55 лет и 56 – 65 лет.



Туристические сайты продолжают обгонять турагентства: к первым обратилось 50 процентов казанцев, в то время как ко вторым – всего 34 процента. Достаточно влиятельными остаются и сообщения по ТВ и радио – 30 процентов респондентов признались, что прислушиваются к ним.