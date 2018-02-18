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Экономика и финансы

Минфин и ЦБ хотят увеличить штрафы для банков за сомнительные операции

18 февраля 2018, 06:12

Ведомство и Банк России считают, что штрафы должны быть привязаны к выгоде, которую получают банки от проведения сомнительной операции.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Минфин и Центробанк составили проект поправок в закон ЦБ в части штрафов для банков за сомнительные операции, пишет «Коммерсантъ».

Авторы поправок полагают, что штрафы должны быть соизмеримы с выгодой, которую получают банки от проведения сомнительной операции. Сейчас стоимость штрафа колеблется от 90 тыс. до 10 млн рублей.

Ведомство и ЦБ РФ предлагают поднять размер минимального штрафа до 3 млн рублей. Таким образом, штраф будет равняться одному проценту от размера собственных средств, а не от 0,1 процента минимального размера уставного капитала до одного процента оплаченного уставного капитала, как сейчас. 

В первые полгода прошлого года объем операций по выводу денег за рубеж и обналичиванию превысил размер собранных штрафов более чем в 4 тыс. раз, сообщает ЦБ РФ.


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