В Елабужском институте КФУ будут развивать образовательную робототехнику

(Елабуга, 18 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году важными событиями в жизни Елабужского института КФУ станет воплощение планов по развитию образовательной робототехники, а также созданию онлайн-курсов по изучению русского языка как иностранного. Об этом рассказала директор института Елена Мерзон в ходе встречи со студентами.

«Благодаря поддержке ректора КФУ Ильшата Гафурова реконструированное здание факультета психологии и педагогики получит новую роль психолого-диагностического и развивающего центра дополнительного образования, а любимый студентами лагерь „Буревестник“ по республиканской программе оснастят модульной лыжной базой, универсальная спортивная площадка откроется на территории кампуса», — отметила Елена Мерзон.

В ходе встречи были затронуты разные вопросы: успешность в учебе и научно-исследовательской работе, получение социальной поддержки и именной стипендии, возможность участия в зарубежных стажировках и студенческих проектах, форматы проведения интересного и полезного досуга в вечерней «третьей смене», содействие трудоустройству для приобретения опыта работы, сообщает пресс-служба вуза.