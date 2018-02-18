Опрос: «Белые воротнички» из ПФО готовы переквалифицироваться в рабочих

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Десять процентов специалистов, занятых интеллектуальным трудом, готовы сменить свою профессию на рабочую специальность и заняться физическим трудом, свидетельствует из исследования HeadHunter.



Специалисты службы опросили жителей ПФО и выяснили, что еще 22 процента рассматривают возможность переквалификации, если у них будет гарантия трудоустройства. 17 процентов «белых воротничков» отказались от подобного предложения.



57 процентов опрошенных считают, что со сменой деятельности у них появится перспективный рост и увеличится доход. 33 процента полагают, что смогут зарабатывать, профессионально занимаясь хобби, еще 31 процент респондентов видят в переквалификации дополнительный источник заработка.



Девять процентов «белых воротничков» хотели бы стать пекарями и кондитерами. Восемь процентов – поварами. Семь процентов автослесарями. Меньше всего респонденты хотели бы работать грузчиками, фрезеровщиками и сантехниками.