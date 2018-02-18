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Общество

Опрос: «Белые воротнички» из ПФО готовы переквалифицироваться в рабочих

18 февраля 2018, 04:16

57 процентов опрошенных считают, что со сменой деятельности у них появится перспективный рост и увеличится доход.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Десять процентов специалистов, занятых интеллектуальным трудом, готовы сменить свою профессию на рабочую специальность и заняться физическим трудом, свидетельствует из исследования HeadHunter.

Специалисты службы опросили жителей ПФО и выяснили, что еще 22 процента рассматривают возможность переквалификации, если у них будет гарантия трудоустройства. 17 процентов «белых воротничков» отказались от подобного предложения.

57 процентов опрошенных считают, что со сменой деятельности у них появится перспективный рост и увеличится доход. 33 процента полагают, что смогут зарабатывать, профессионально занимаясь хобби, еще 31 процент респондентов видят в переквалификации дополнительный источник заработка.

Девять процентов «белых воротничков» хотели бы стать пекарями и кондитерами. Восемь процентов – поварами. Семь процентов автослесарями. Меньше всего респонденты хотели бы работать грузчиками, фрезеровщиками и сантехниками.


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