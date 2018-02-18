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Ученые обнаружили способ понизить устойчивость раковых клеток к химиотерапии

18 февраля 2018, 01:12

Исследование показало, что с помощью инфракрасного лазера можно уменьшить запас энергии в новообразованиях.
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(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). Американские ученые выяснили, как можно снизить резистентность раковых клеток к химиотерапии, сообщает «Хайтек». 

В связи с обильной экспрессией белков зараженные клетки постепенно адаптируются к химиотерапии, что снижает концентрацию препарата в злокачественных образованиях.

Ученые выяснили, что с помощью инфракрасного лазера, воздействующего на митохондрии, можно уменьшить запас энергии в злокачественных образованиях, что приведет к снижению резистентности. 

Кроме того, использование данного метода может уменьшить дозы препаратов, что снизит риск побочных эффектов.

 


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