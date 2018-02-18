В Казани состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины»

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ»). В Казани 29 – 30 сентября состоится всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины», сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью АО «Татмедиа».
В фестивале примут участие мастерицы из 85 регионов России.
Фестиваль проводится с целью сохранить материальное и духовное наследие народов РФ; показать богатство товаров и услуг народов России; создать уникальную площадку для сплочения женщин разных конфессий.
Мероприятие поддержано президентским грантом и проводится при участии Торгово-промышленной палаты РТ.
Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru.