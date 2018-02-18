Садоводческие объединения РТ профинансировали на 150 млн рублей

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). На развитие инфраструктуры садоводческих, дачных и огороднических объединений Татарстана в 2017 году выделили 150 млн рублей.

Программа стартовала в 2017 году. В течение года в ее рамках специалисты пробурили более 30 водных скважин, установили 50 водонапорных башен и резервуаров и заменили 3 км водопроводной сети. Работы проводились в 24 муниципальных образованиях Татарстана.

В 2018 году финансирование программы планируется сохранить на прежнем уровне. Работы пройдут в 10 районах республики и Казани.