Игроки УНИКСа были заметны в матче звезд

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Санкт-Петербурге прошел традиционный матч всех звезд лиги ВТБ. «Звезды России» вырвали победу у «Звезд мира» — 125:124. В обеих командах были заметны представители казанского УНИКСа.

Казанский УНИКС в этом красочном баскетбольном шоу представляли три игрока. За команду «Звезды России» сыграл уроженец Санкт-Петербурга, защитник УНИКСа Антон Понкрашов. Антон совершенно не переживал в этом матче о личной статистике. За 10 минут и 11 секунд своего участия в шоу он не набрал ни одного очка, но успел сделать 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват. Поучаствовал Понкрашов и в конкурсе трехочковых бросков, опять же с улыбкой — главное не победа, а участие, гласит старый олимпийский принцип.

За команду «Звезды мира» сыграл испанский защитник УНИКСа Кино Колом. Он провел на паркете практически половину матча, 20:24, набрал 6 очков, сделал 7 передач, 6 подборов и 1 перехват. Вместе с Коломом за «Звезд мира» сыграл габонский форвард УНИКС Стефан Ласме. Он сыграл еще больше Колома, 20:51 и результативнее — 10 очков, 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Победитель определился только на последних секундах, когда команды играли уже на полном серьезе. Среди vip-персон казанский клуб в Санкт-Петербурге представлял президент УНИКСа Евгений Богачев.

3 марта в очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС примет дома краснодарский «Локомотив-Кубань». Имея в своем активе 13 побед при 1 поражении (от ЦСКА) УНИКС продолжает лидировать в турнире. 22 и 24 февраля казанцы на своей площадке сыграют два контрольных матча с пермской «Пармой», но при закрытых дверях, то есть, без зрителей и журналистов.