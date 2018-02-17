Клара Новикова рассказала о своем алкоголизме

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Актриса Клара Новикова призналась в алкоголизме. Как оказалось, артистку к пагубной привычке приучил ее близкий друг – актер Леонид Каневский, когда после спектаклей предлагал ей выпить алкоголь для снятия стресса, сообщает «СтарХит».



Этот ритуал повторялся в течение десятилетий. «Леня меня не грузит, с ним легко общаться. После спектакля обязательно – рюмочка. Он, например, подсадил меня на вискарик. Особенно смешно, как Каневский предлагает сделать это после тяжелого трудового дня. Достает маленькую бутылочку, и мы выпиваем по глоточку иногда вдвоем, иногда втроем…», – призналась Клара Новикова.



При этом Каневский регулярно занимается спортом, но в употреблении спиртного не видит ничего плохого. Жена актера также не ревнует его к Новиковой и знает о давнишнем ритуале.