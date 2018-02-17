Лукашевич заявил о планах радикалов снова поджечь здание Россотрудничества

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Представители неонацистской группировки «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)* собираются поджечь здание Россотрудничества в Киеве 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

«По имеющейся информации, завтра, 18 февраля, еще одна неонацистская группировка „Организация украинских националистов“* собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо», — заявил Лукашевич.

Ранее сообщалось, что украинские националисты ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, где дети из театральной студии репетировали пьесу «Ревизор».

* Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная на территории России экстремистская организация.