Камский институт искусств и дизайна отметил юбилей

(Набережные Челны, 17 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Камскому институту искусств и дизайна исполнилось 15 лет. Праздничное мероприятие прошло во Дворце культуры «Энергетик».

Поздравить родную альма-матер пришли выпускники вуза, руководители предприятий и организаций, школьники и студенты города. Сегодня КИИД возглавляет ректор Эльмира Ахметшина.

Камский институт искусств и дизайна образован в городе Набережные Челны 29 января 2003 года. С апреля 2007 года КИИД стал коллективным членом Международной Ассоциации Союза Дизайнеров. В состав ассоциации вступили преподаватели КИИД: как зарекомендовавшие себя профессионалы, так и молодые специалисты. В августе 2011 года вуз получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность. В марте 2011 года была заложена традиция ежегодного проведения «Камской недели дизайна».

В 2012 году при вузе начал функционировать колледж по направлению подготовки «Дизайн» (согласно лицензии Министерства образования РФ). Также при КИИД открылась детская Академия искусств и дизайна для самых маленьких.

В 2016 году был запущен международный конкурсный портал «Даешь идею!», на базе которого ежемесячно проводятся творческие соревнования учащихся со всей страны. На данный момент реализована многоступенчатая образовательная система, в которой самому младшему учащемуся 6 лет, а самому старшему —56.