Забытые в архивах ноты: В Казани открылся III фестиваль татарской академической музыки «Мирас»

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева прошел первый концерт III фестиваля татарской академической музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». За дирижерский пульт Государственного симфонического оркестра Татарстана (ГСО РТ), чьими силами в 2015 году было положено начало возрождению памяти татарского национального симфонизма, встал его художественный руководитель Александр Сладковский. Перед началом концерта маэстро вместе с неизменным арт-директором фестиваля — доктором искусствоведения, профессором Вадимом Дулат-Алеевым вышли к прессе.

«Приветствуем всех наших земляков, в первую очередь, всех наших поклонников, на третьем фестивале наследия — „Мирас“, который, на мой взгляд, набирает обороты. Идея наша о сохранении наследия в области академического национального музыкального искусства, композиторской школы Татарстана была декларирована, как мне кажется, и с большим успехом движется вперед. Меня всегда интересует результат. И я вижу полный зал сегодня. Для меня это показатель того, что мы на правильном пути», — подчеркнул Сладковский.

«Мне очень приятно, что мы вместе, — обратился маэстро к Дулат-Алееву. — Мне очень приятно, что мы в такой мощной компании, потому что без поддержки и без такого теоретического наследия, которым абсолютно виртуозно владеет наш арт-директор Вадим Робертович Дулат-Алеев, это, наверное, было бы не так основательно».

«Спасибо, Александр Витальевич, я хотел как раз сказать очень простые вещи, но после такого списка получится, что я говорю о каких-то совершенно элементарных вопросах. Но вы знайте, фестиваль начинается с элементарных вопросов, — подхватил размышления искусствовед. — Александр Витальевич сказал, что мы должны сохранять наследие. То, что сегодня звучит на сцене, это уже итог работы. А работа начинается с того, что мы идем и ищем, где лежат эти ноты. Это происходит каждый фестиваль. Некоторые произведения, которые у нас в программе, не исполнялись по 60 лет. Где лежат эти ноты? Люди ходят, ищут в архивах, — не буду говорить, как они у нас хранятся, по-разному бывает, — дальше нужно это набрать в партитуру, развести по партиям. То есть очень большой объем работы, который не виден. У нашего наследия есть и черновая, рабочая составляющая, и потом только это все выпадает на сцену».

«И вот здесь наш замечательный оркестр, Александр Витальевич — маэстро Сладковский, я не буду перечислять, хотя тут еще можно сказать много больше, чем он говорил обо мне. Я просто скажу, что это один из самых интересных современных дирижеров, и мне с музыкальной точки зрения очень интересно, как прозвучат эти произведения: очень известные или, наоборот, те, которых никто очень давно не слышал. Как они прозвучат в интерпретации маэстро Сладковского. Я расцениваю ("Мирас" — прим. Т.-и.) не просто как какое-то событие с историческим уклоном, я расцениваю концерт как чисто художественное событие, настоящий праздник татарской музыки, как бы кто к этому не относился. Она будет звучать в великолепном живом, современном исполнении, не в записи. В татарской музыке есть классики, к сожалению, их не все уже помнят. И вот, чтобы их помнили, чтобы вся традиция стояла в полный рост, вот для этого существует "Мирас"».

Программу-открытие «Мираса» в этом году Александр Сладковский посвятил 90-летию со дня рождения выдающегося татарского дирижера, руководившего ГСО РТ более 20 лет, Фуата Мансурова. Интересно, что всего несколько недель назад, 27 января, оркестр уже давал концерт памяти Мансурова, правда, за пультом в тот вечер стоял приглашенный дирижер Василий Валитов.

«Мы не повторяем (посвящение — прим. Т.-и.), мы чтим память великого маэстро. Мне кажется, что незаслуженно мало мы его вспоминаем, он все-таки четверть века руководил этим оркестром, о нем вспомнили одним единственным концертом. И я очень благодарен Вадиму Робертовичу за то, что он поддержал идею посвятить первый концерт фестиваля Жиганова памяти Мансурова. Во-первых, это были очень близкие друзья, сотоварищи, это были люди, которые совместно творили, и я считаю вполне естественным, если мы имеем такую возможность вспомнить о человеке, который столько лет отдал этому оркестру, это просто святое», — подчеркнул Сладковский.

Как подчеркнул Вадим Дулат-Алеев, наследие фестиваля — это сохранение не просто имен композиторов, но и имен тех людей, которые это наследие озвучивают. Фуат Мансуров — это величина, подчеркнул арт-директор «Мираса». Именно благодаря его «слышанью», считает Дулат-Алеев, почти вся татарская музыка того времени вышла на сцену.

Открывала программу сегодняшнего концерта торжественная, невероятно сильная и проникновенная увертюра к балету «Кисекбаш» Рашида Губайдуллина. В этот вечер под оглушительные овации зрителей были исполнены Вторая симфония «Сабантуй» Назиба Жиганова, которой в 2018 году исполняется полвека, и сюита из балета «Нжери», а также музыка из татарских балетов разных лет, в том числе — танцы из балета «Водяная» Анвара Бакирова и «Танец сов» из балета «Заколдованный мальчик» Загида Хабибуллина.

Третий по счету фестиваль включил три концерта.

Второй фестивальный вечер, 21 февраля, будет посвящен знаменитой музыкальной династии Яруллиных. В программе вечера — «Марш в честь Тукая» Загидуллы Яруллина, Концерт для скрипки с оркестром Мирсаида Яруллина, Большая сюита из балета «Шурале» Фарида Яруллина, а также Симфоническая поэма «Памяти Фарида Яруллина» Фасиля Ахметова. В качестве дирижера выступит заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана, художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов. Солистом вечера станет казанский скрипач, стипендиат фонда «Новые имена» Максим Монасыпов.

Завершит «Мирас» музыка Рашида Калимуллина. Концерт будет посвящен 60-летию композитора. 24 февраля будут исполнены Увертюра для симфонического оркестра, Сюита на татарские темы, «Симфонические сказки», «Симфонические танцы», «Симфонические фрески» и несколько концертов. За пульт в заключительный вечер фестиваля встанет ученик Фуата Мансурова — Василий Валитов.