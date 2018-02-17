Названа причина невозможности членства Украины в НАТО

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Украина не может стать частью НАТО, потому что является единственной страной, которая не заявила о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства в альянсе как о части национальной политики, заявила заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Европейскую газету».

В настоящее время есть четыре государства, которые стремятся стать членами НАТО: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина, отметила Гетемюллер.

Прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором Украине отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО, но пообещали, что когда-нибудь страна сможет попасть в альянс. Однако План действий все еще не стал приоритетом для властей Украины, объяснила заместитель генсека.

«Украина — единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО», — сказала Гетемюллер.