В экскурсионную программу по Казани на двухэтажном автобусе войдут вокзал и аквапарк

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Экскурсионную программу по Казани на двухэтажном красном автобусе планируется дополнить новыми маршрутами. Отправной точкой может стать железнодорожная станция Казань. Об этом сообщил сегодня журналистам во время тестового запуска мультимодального маршрута до острова-града Свияжск начальник сектора по маркетингу пригородной пассажирской компании «Содружество» Эдуард Ионов.

В настоящее время двухэтажный автобус в столице Татарстана совершает путешествие, включающее 10 остановок. Начальная точка маршрута – площадь Тукая. Завершается экскурсия на площади Свободы.

«Турист будет приезжать на станцию Казань, где его встретит аниматор, который проводит до посадки в двухэтажный экскурсионный автобус. Дальше обзорная экскурсия 1,5 – 2 часа. Затем автобус едет до аквапарка “Ривьера”, где туристы будут отдыхать. Потом возвращение, – рассказал Ионов. – Тур находится в работе. Надеюсь, что запустим в ближайшее время. Сейчас решается вопрос о стоимости».