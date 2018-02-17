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Политика

В ДНР захватили в плен украинского силовика

17 февраля 2018, 21:10

Два украинских силовика погибли, еще двое получили ранения, сообщил Даниил Безсонов.
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(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Один украинский военный взят в плен в результате попытки атаки позиций сил ДНР в районе Донецка прошлой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

Два украинских силовика погибли, еще двое получили ранения, сообщил Безсонов.

«Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады <...> в количестве восьми человек пыталась провести боевую вылазку <...> Противник был остановлен на подступах к позициям <...> Уничтожены не менее двух украинских силовиков, двое ранены, один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», — цитирует агентство Безсонова.


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