В ДНР захватили в плен украинского силовика

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Один украинский военный взят в плен в результате попытки атаки позиций сил ДНР в районе Донецка прошлой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

Два украинских силовика погибли, еще двое получили ранения, сообщил Безсонов.

«Сегодня ночью украинские силовики произвели очередную вылазку диверсионно-тактической группы. С позиций в районе населенного пункта Пески группа украинских силовиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады <...> в количестве восьми человек пыталась провести боевую вылазку <...> Противник был остановлен на подступах к позициям <...> Уничтожены не менее двух украинских силовиков, двое ранены, один из диверсантов, брошенный сослуживцами на поле боя, взят в плен», — цитирует агентство Безсонова.