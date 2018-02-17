Англичане и датчане разыграют «золото» чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужские сборные Англии и Дании сыграют в финале командного чемпионата Европы по бадминтону — в своих полуфиналах англичане обыграли команду Франции (3:1), а датчане с таким же счетом были сильнее сборной Германии.

Сборная Англии очень уверенно провела свой полуфинальный матч: после побед Рейджива Оусефа и пары Маркус Эллис/Крис Лонгридж бадминтонисты с Туманного Альбиона имели комфортном преимущество в два очка. Французам надежду подарил Лука Корве, который обыграл Сэма Парсонса и сократил отставание в счете. На большее «трехцветных» не хватило — следующую парную встречу выиграли англичане Питер Бриггс и Шон Венди, тем самым отправив свою команду в финал.

Во втором полуфинале сражались сборные Дании и Германии: датчанин Андрес Антонсен вывел скандинавов вперед, после чего его партнеры по команде Мадс Конрад-Петерсен и Мадс Колдинг взяли второе очко в парном матче. Немец Кай Шефер в двух геймах с одинаковым счетом (21:18) обыграл Эмиля Холста, но развить успех немцы не смогли — в следующей парной встрече датчане одержали победу и получили путевку в решающий матч турнира.