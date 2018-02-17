Олимпийский чемпион Артур Таймазов посетил Набережные Челны

(Набережные Челны, 17 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Набережные Челны посетил олимпийский чемпион, депутат Госдумы России Артур Таймазов. Еще в декабре визит именитого спортсмена анонсировала в своем Instagram депутат Госдумы России от Татарстана Альфия Когогина, которая пригласила его в Атоград.

Артур Таймазов дал мастер-класс по вольной борьбе для старшеклассников в новой школе № 41. В нем приняли участие более 30 ребят из секций по вольной борьбе из Набережных Челнов и Менделеевска.

В актовом зале школы чемпион о многом поговорил со школьниками, в том числе и о недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане, а также о военно-патриотическом воспитание молодежи.

«Сегодня у наших мальчишек и девчонок есть все условия, чтобы становиться чемпионами. Это прекрасные залы и стадионы, профессиональные тренеры, снаряжение и оборудование, и в Татарстане я в этом еще раз убедился. Главное — не лениться, эффективно использовать время для саморазвития, ставить цель и идти к ней. Пусть все новые чемпионы прославляют своими победами нашу страну», — обратился к юным спортсменам Артур Таймазов.

Вместе с коллегой по Государственной думе и мэром Набережных Челнов он принял участие в открытии первенства Татарстана по греко-римской борьбе памяти Ю.И. Журавлева.

Гости также посетили Автомобильный завод и Научно-технический центр ПАО «КАМАЗ», осмотрели главный конвейер, ознакомились с новым модельным рядом и автомобилями команды «КАМАЗ-Мастер».

«Такие спортсмены, как Артур Таймазов, становятся примером для ребят, образцом трудолюбия и упорства в достижении своей цели. Важно, что благодаря всесторонней поддержке спорта в нашей стране, реализации приоритетного федерального проекта „Формирование здорового образа жизни“, партийного проекта „Детский спорт“, наши дети растут приверженцами здорового образа жизни, стремятся к новым вершинам и результатам. Сеть спортивных сооружений Татарстана насчитывает почти 11 тысяч объектов, только за прошлый год их количество увеличилось на 256 единиц. В Татарстане в 2017 году отремонтировано 14 спортивных залов в сельских школах, построены 11 модульных лыжных баз и 120 спортивных площадок, и в 2018 году эта работа будет продолжена», — прокомментировала Альфия Когогина.

Артур Таймазов родился 20 июля 1979 года. Является осетинским борцом вольного стиля, выступавшим за сборную Узбекистана. Один из самых титулованных борцов в истории данного вида спорта. Самый титулованный спортсмен Узбекистана, а также самый титулованный спортсмен Центрально-Азиатского региона во всех видах спорта на Олимпийских играх, обладатель двух из шести золотых олимпийских наград в истории страны. Депутат Государственной Думы России VII созыва.