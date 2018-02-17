Открылся новый железнодорожный тур из Казани на остров-град Свияжск

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в тестовом режиме был запущен мультимодальный маршрут Казань – станция Свияжск – остров-град Свияжск. Официальное открытие экскурсионного тура запланировано на 2 марта.

Туристы будут отправляться на электропоезде из столицы Татарстана, затем от станции Свияжск смогут доехать на автобусе до острова. Программа включает экскурсию и питание.

«Нас часто спрашивают пассажиры: “Как от станции Свияжск доехать до острова?”. Не было маршрута. Имея такое достояние, как остров-град, нужно организовать туры», – заявил журналистам начальник сектора по маркетингу пригородной пассажирской компании «Содружество» Эдуард Ионов.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам, сообщил он.

«Проведение туров предполагается проводить на регулярной основе. Он включает в себя проезд на электропоезде до станции Свияжск, а дальше на автобусе до острова. Стоимость проезда на автобусе в одну сторону составит 70 рублей. После завершения туристической программы на острове автобус отвезет обратно до электрички. Пока программа предусматривает минимум услуг, но мы их дальше будем развивать. Для школьников будут разрабатываться тематические программы», – рассказал журналистам Ионов.

Участниками тура могут стать как организованные группы туристов, так и любой желающий, пояснил собеседник журналистов. «Вчера уже было много звонков по этому туру. Мы заметили, что люди принимают решение о поездке накануне, к примеру, в зависимости от погоды», – заметил он.

«Перечень услуг, который можем предоставлять туристу во время поездки, очень большой. Сейчас рассматриваем возможность о введении мобильных торговых точек, которые будут в поездах. Мы обратились в ряд компаний. Если будет организовано питание, то по всем санитарным нормам и с участием крупной компании, которая возьмет на себя обязательства», – добавил Ионов.

На острове-граде помимо обзорной экскурсии можно посетить и музеи, например, истории Свияжска, гражданской войны, отметила начальник отдела туризма музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Алла Елисеева.

«В этом году – начале следующего года планируется открытие Музея свияжских икон, Музея по реставрации дерева, – подчеркнула она. – У нас большое разнообразие экскурсионных интерактивных программ. Проходят праздничные мероприятия».

По словам Елисеевой, количество туристов с каждым годом увеличивается, в том числе и иностранных, поэтому открытие нового туристического маршрута – перспективное направление.

«Организованного ежедневного автобуса из Казани нет. Бывают только в выходные дни, но нерегулярно. Сейчас появляется замечательная возможность для туристов попасть на остров, получить экскурсионную программу, поучаствовать в каком-либо мероприятии», – заключила она.