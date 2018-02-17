(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на пресс-конференции, предваряющей открытие III фестиваля татарской академической музыки имени Назиба Жиганова «Мирас» в Казани, художественный руководитель Симфонического оркестра РТ (ГСО РТ) Александр Сладковский ответил на обвинения в нежелании продвигать татарских композиторов за пределами республики.

Маэстро подчеркнул, что гастрольная деятельность, во время которой, как утверждают сторонники обвинений, оркестр и должен продвигать татарских композиторов и их сочинения, в мире академической музыки строится на рыночных отношениях. Это означает, что заказчик концерта, который высылает приглашение оркестру выступить в том или ином уголке России или Европы, самостоятельно определяет программу выступления ГСО РТ. И даже если сам Сладковский выступит с предложением к заказчику — включить в программу концерта несколько произведений татарстанских композиторов — заказчик скорее всего откажется, исходя из рисков не продать билеты на программу с неизвестным зрителю репертуаром.

Каждый год в преддверии фестиваля «Мирас» маэстро вынуждают оправдываться за невостребованность татарской академической музыки на российской и мировой сценах. Тема признания Сладковским роли и значимости татарстанских композиторов была и остается острой особенно для татароязычной прессы. В той или иной форме в адрес маэстро периодически поступают упреки, несмотря на создание им «Мираса» в 2015 году именно с целью сохранять и популяризовать музыкальное наследие республики. В этот раз один из журналистов поинтересовался у руководителя ГСО РТ: «Будут ли звучать произведения, которые звучат на фестивале, на российских или европейских сценах?»

«Друзья мои, это каверзный вопрос. Вы все время меня ловите на том, на чем меня поймать совершенно невозможно. Если бы я устраивал концерты как продюсер на сценах российских и зарубежных институций, я бы вам ответил определенно, что да, конечно же. Вы поймите простую вещь, это рынок, который существует за счет определенных законов. Когда нас приглашают — в Москву ли, в Петербург ли, в Иркутск ли, в Вену ли и так далее — где мы только ни были — всегда организаторы, которые продают эти концерты, они определяют репертуарную политику, — заявил Александр Сладковский. — Они говорят, что нужно играть это, это или это. Я при всем желании не могу сказать: „А давайте сыграем «Сабантуй» Жиганова, это очень классная симфония!“. Мне скажут: „Друзья мои, мы ее не сможем продать, тогда вы не поедете на гастроли“. Что я должен, из чего я должен выбирать?»

«Я выбираю, естественно, самый простой путь и самый логически оправданный: я выбираю путь продвижения оркестра за счет того репертуара, который продается в любом зале и имеет сбор. И в этом есть успех, понимаете? А то, что по силам по моим развивать здесь, в Татарстане, ну вы видите, что мы это делаем. И я уверен, что за счет этой работы есть шанс, что многие произведения будут услышаны вновь. Они, может быть, будут переизданы. Мы делали уже эту попытку и, конечно, будем продолжать. Я уверен, что вода камень точит, и рано или поздно мы сможем доказать, что это сочинения, которые могут быть всемирно известными. Будем надеяться, что мы на правильном пути», — заключил маэстро.