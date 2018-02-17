Россотрудничество примет меры после атаки радикалов на РЦНК в Киеве

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Москва предпримет меры в связи с нападением на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову.

«Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано. Безусловно, меры принимаются всегда», — сообщила Митрофанова в ответ на вопрос, будет ли Россия предпринимать шаги в связи с инцидентом.

Пострадавших в результате атаки на РЦНК нет, но сотрудникам агентства предписано не выходить на работу до вторника, так как ожидаются новые нападения радикалов.

Ранее сообщалось, что около 30 представителей украинской националистической организации ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром.