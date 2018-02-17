Алексей Кононов: В первых двух сетах доволен своей игрой

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболист казанского «Зенита» Алексей Кононов прокомментировал победу команды над «Самотлором» и подчеркнул, что не до конца доволен своей игрой.

Матч между «Зенитом» и «Самотлором» прошел в Казани, хозяева одержали победу в трех партиях. «Если оценивать свою игру, то первыми двумя партиями я доволен. В третьей были провалы, немного не получилось. Но в целом по матчу неплохо. В паре эпизодов не сумел поднять мячи после рикошета от троса: после подач соперника просто не был готов, а после блоков не сумел отреагировать. С Пирайненом мы играли вместе в сборной, сегодня я ему блочок подарил. Мы говорили с ним после матча — у него травма колена, поэтому он сыграл только партию. Перед матчем вообще стоял вопрос, поедет ли он в Казань», — заявил Кононов.