Главный тренер «Самотлора»: Улучшения финансовой ситуации есть, но их может не хватить

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение команды от казанского «Зенита», а также финансовую ситуацию в клубе.

Матч между «Зенитом» и «Самотлором» прошел в Казани, хозяева одержали победу в трех партиях.

«Сегодня победил сильнейший, мы сейчас испытываем кадровые и финансовые трудности. Но при этом борьбу мы не бросаем, пытаемся цепляться за каждый розыгрыш. Понятно, что мы будем играть в плей-ауте с командой, занявшей девятое место. Наша задача — подготовиться к этому турниру и показать там борьбу. У Пирайнена есть небольшое повреждение, он сыграл один сет, после чего я принял решение его заменить. Сейчас мы пробуем различные варианты на позиции диагонального, пытаемся закрыть ее своими силами. Ситуация с финансами? Наверное, об этом лучше знает президент клуба. По моей информации, незначительные улучшения есть, но до конца сезона их может не хватить. Сейчас руководство клуба работает над тем, чтобы у нас были финансы, а команда показывала результат. Все нацелено на то, чтобы попытаться сохранить место в Суперлиге», — подчеркнул наставник «Самотлора».