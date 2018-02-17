Владимир Алекно: Игравшие сегодня ребята свою работу выполнили

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно после победы своей команды над «Самотлором» в чемпионате страны заявил, что его подопечные сыграли в удовольствие и хорошо выполнили свою работу.

Матч между «Зенитом» и «Самотлором» прошел в Казани, хозяева одержали победу в трех партиях.

«Хорошо, что сегодня все так обошлось. Два с половиной сета у меня была возможность посмотреть матч сидя — даже тот состав, который играл, был настроен на выполнение поставленной задачи. В очередной раз результат есть, ребята поиграли в свое удовольствие. Задача команды была в правильном настрое, потому что настроиться на „Мачерату“ и на эту команду — две разные вещи, разный подход. Тот состав, который играл, свою работу выполнил. Андерсон уже 19 — 20 февраля будет здесь, ему необходим отдых», — подчеркнул Алекно.